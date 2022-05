Tennis: Daniil Medvedev fera son retour à Genève!

Finaliste à l’Open d’Australie et fugace No 1 mondial en mars, Daniil Medvedev sera l’attraction du Gonet Geneva Open.

Comme souvent, Rainer Schüttler, Gérard Tsobanian et leur équipe ont flairé le bon coup. Daniil Medvedev fera en effet sa grande rentrée sur la terre battue du parc des Eaux-Vives. Après une tournée américaine où il était devenu le premier No 1 mondial «hors Big 4» depuis 2004, le Russe avait dû subir une petite intervention chirurgicale (hernie) qui l’avait tenu loin des courts pour quelques semaines. À Genève, il viendra reconstruire son jeu et sa confiance avant Roland-Garros et ces «US Open Series» dont il est la terreur depuis 2019.