US Open : Daniil Medvedev, Nick Kyrgios et Caroline Garcia assurent

Le No 1 mondial, l’Australien et la Française ont composté leur billet pour les 8es de finale avec autorité. Le choc Medvedev – Kyrgios promet d’être spectaculaire!

Le No 1 mondial Daniil Medvedev, tenant du titre, n’a pas mis deux heures vendredi pour écarter le Chinois Yibing Wu (174e et issu des qualifications) 6-4 6-2 6-2, et ainsi se qualifier pour les 8es de finale de l’US Open.