Tennis – Daniil Medvedev se paie Nick Kyrgios et son public

Face à un Nick Kyrgios capable du meilleur comme du pire, qui plus est porté par le public de la Rod Laver Arena, on se demandait comment aller réagir Daniil Medvedev, qui se retrouvait avec un 2e tour en Grand Chelem pas coton à jouer. Force est de constater que le No 2 mondial a été impeccable sur toute la ligne.

Le 115e joueur mondial a alors lancé, au début de la deuxième manche, à un spectateur qu’il «faisait ce qu’il pouvait». Mais c’était insuffisant face à un Daniil Medvedev solide comme un roc sur son service et qui a bondi à la première occasion – à 4-5 dans le 2e set – pour provoquer une double faute et faire jouer le revers de trop à l’Aussie.

Dans les cordes, Kyrgios a alors réagi avec brio et fait monter la température de plusieurs crans lors d’un septième jeu de la 3e manche où son sens de l’anticipation a fait merveille au filet. Parfait dans ce set – 81% de premières et 4 fautes directes –, le héros local venait de réussir à exploiter la position éloignée de Medvedev sur le court.

«Je suis venu pour gagner ce match et je suis content de l’avoir fait», a-t-il répondu à l’ex-No 1 mondial Jim Courier, qui lui demandait «à quel point il avait aimé le moment» avant d’enchaîner, sur sa force mentale. «C’est la seule chose à faire quand on est hué entre ses première et seconde balles de service. Rester calme et gagner.»