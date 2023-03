Tennis: Daniil Medvedev se paie Stefanos Tsitsipas

L’occasion était trop belle de se payer un confrère qu’il ne porte absolument pas dans son cœur alors Daniil Medvedev, qui a tout sauf la mémoire courte, l’a fait en mondovision, lors de la cérémonie après son titre à Dubaï, le troisième de suite après ceux récemment remportés à Rotterdam et Doha (14 victoires consécutives, série en cours).

Alors qu’il venait de détruire son compatriote et ami d’enfance Andrey Rublev en finale (6-2 6-2), le champion de l’US Open 2021 a entamé son discours en rappelant les propos malencontreux de Stefanos Tsitsipas. «Je veux juste dire que je me souviens qu’un joueur, il n’y a pas longtemps, a dit qu’il (ndlr: Andrey Rublev) n’avait que quelques armes à sa disposition. Ce n’est pas vrai, a expliqué le Russe. À mon avis, c’est un joueur qui a plein de ressources et il n’a juste pas encore totalement exploité son potentiel. J’espère qu’il pourra battre le joueur qui a dit ça à de nombreuses reprises à l’avenir.» En tacle très appuyé à l’encontre de Tsitsipas, qui avait soulevé un début de polémique lors du dernier Masters de Turin.