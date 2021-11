Tennis - Daniil Medvedev se qualifie en vieil habitué

À minuit moins cinq de cette saison de l’ATP, ils ne sont donc plus que trois à retarder leur départ en vacances. Et rarement ces dernières années, le dénouement n’aura semblé aussi logique. En 2021, sur le versant masculin de la planète tennis, il y avait Djokovic (trois titres du Grand Chelem), Medvedev (le quatrième), Zverev (les Jeux olympiques) puis le reste du monde, très loin derrière.

Face au revers trop limité de son adversaire - Ruud ne peut pas faire mal le long de ligne - Daniil Medvedev s’est régalé en gérant l’échange dans sa diagonale préférée. Son service métronomique terminait de le mettre à l’abri. Douze mois après son sacre londonien contre Thiem, le No 2 mondial retrouvera dimanche Djokovic, pour une belle après leurs finales à Melbourne et New York, ou Zverev, pour une revanche de ce match de poule joué sur un fil mardi soir. Dans les deux cas, il devra surmonter la fatigue (et une forme d’usure mentale) pour montrer beaucoup plus.