Tennis - Daniil Medvedev s’est fait de nouveaux amis

Chahuté après la poignée de main avec son opposant allemand, le champion du dernier US Open a provoqué les spectateurs de la Caja Magica à l’heure de l’interview. «Ce fut deux semaines folles pour nous. Battre l’Espagne à Madrid fut incontestablement le moment le plus fort… Nous étions tellement contents dans le vestiaire de battre les favoris à domicile, c’était vraiment un sentiment agréable.»

Sa sélection vaincue par la Russie, donc, plus tôt dans la semaine, le public espagnol avait choisi son camp et a pas mal encouragé Jan-Lennard Struff. Ce qui a encore fait dire à Daniil Medvedev. «Je vais me répéter: ils ne comprennent toujours pas comment m’amener à perdre. Pour ça, ils devraient me soutenir. Mais c’est bon, continuez comme ça, et je vais juste continuer à gagner.»