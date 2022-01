Tennis – Daniil Medvedev «trop solide» pour Henri Laaksonen

Mardi soir pour la Suisse

Quelques heures plus tard, dans l’intimité du court No 7, Viktorija Golubic (40e) a en gros souffert des mêmes maux – 6 points gagnés sur sa deuxième balle de service – face à Shuai Zhang (32 ans, 74e). Entreprenante, toujours prompte à venir conclure l’échange au filet, la Chinoise, quart de finale à Melbourne Park en 2016, s’est imposée 6-3 6-4 en 1h17. Pour «Viki», c’est une nouvelle élimination d’entrée Down Under. En six participations au Grand Chelem australien, la Zurichoise de 29 ans n’a jamais franchi le 1er tour. «Je suis un peu déçue car je me sentais bien avant ce match et ma préparation avait été bonne. Mais elle a très bien joué et je n’ai pas eu le sentiment d’avoir beaucoup d’opportunités», a-t-elle réagi.