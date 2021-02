Jamais d’abandon

Danilo Wyss, c’est aussi sept participations au Giro, trois à la Vuelta et deux au Tour de France. Sur ces douze grands Tours, il n'a jamais abandonné, ce qui en dit pas mal de son caractère sur la bicyclette et de son amour de la petite reine.

De l’argent pour finir

Mais son heure de gloire est sans doute à placer au milieu de la saison 2015, quand il avait enfilé le maillot de Champion de Suisse à Steinmaur, dans le canton de Zurich. Une tunique à laquelle il a adoré faire honneur ensuite sur la Grande Boucle, passant régulièrement le montrer en tête du peloton de la plus grande course du monde.

Le citoyen d’Estavayer-le-Lac était arrivé en fin de contrat l’année dernière avec NTT Pro Cyling et espérait encore récemment pouvoir se relancer, pourquoi pas à l’échelon inférieur. Il n’a finalement pas trouvé chaussure à son pied et a fini par se ranger des vélos, en laissant l’image d’un impeccable professionnel et d’un coéquipier apprécié.

Sa dernière course a été les Championnats de Suisse organisés en hâte le 31 octobre dernier en Thurgovie. Le Vaudois y avait pris une belle deuxième place, derrière son pote et ancien coéquipier Stefan Küng. Un homme à qui il avait glissé de pré c ieux conseils en son temps c hez BMC. Comme un symbole.