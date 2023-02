Danitsa a remporté le Red Bull SoundClash

La première édition du Red Bull SoundClash en Suisse romande a été un succès. Plus de 1200 personnes avaient fait le déplacement le samedi 11 février 2023 à l’Arena de Genève pour voir Danitsa et Di-Meh s’affronter en musique. Après deux heures de show durant lesquelles chaque artiste a tout fait pour convaincre le public, c’est la première qui l’a emporté à l’applaudimètre grâce notamment à ses invités. La Genevoise de 28 ans, lauréate de deux Swiss Music Awards, a notamment partagé la scène avec sept danseurs, un beatboxer, un quatuor de violons, une chorale gospel et les rappeuses Chilla, Le Juiice, KT Gorique et Davinhor.