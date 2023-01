Red Bull SoundClash : Danitsa et Di-Meh s’affronteront à l’Arena

Pour cette première édition en Suisse romande, les Genevois se produiront sur deux scènes différentes durant six rounds, allant de l’échauffement à la finale. Entre les deux, Danitsa et Di-Meh devront reprendre le même tube, mais chacun à sa façon; interpréter un de leurs titres jusqu’à la moitié et laisser l’adversaire le terminer et chanter des versions inédites de leurs compositions. Juste avant la finale, chaque concurrent pourra en outre faire monter un invité sur scène pour le soutenir. Mot clé de la soirée: créativité.