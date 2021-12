Danitsa revient dans les bacs par la grande porte

La chanteuse de 27 ans a explosé en 2017. Avec son premier disque «Ego», elle a donné plus d’une centaine de concerts en Suisse, en France, en Belgique, en Espagne, aux Pays-Bas ou encore aux États-Unis, et a remporté un Swiss Music Awards. Danitsa a dévoilé «Sycle» le 26 novembre 2021.

Quatre ans entre deux albums, c’est beaucoup…

J’ai beaucoup voyagé pour ce disque. J’ai dû me déconnecter de tout ce que j’avais vécu avec mon premier album. J’avais besoin de puiser dans d’autres énergies et d’apprendre avec d’autres producteurs, d’autres artistes, d’autres cultures. J’ai travaillé sur «Sycle» chaque jour durant deux ans et demi. J’ai créé une cinquantaine de sons, pour en sélectionner finalement treize.

À quelqu’un qui ne vous connaît pas, votre style, comment le présentez-vous?

Je lui dirai: «Tu vois Victorinox? Ma musique est une fusion de tout ce que j’ai pu écouter quand j’étais petite. J’ai grandi avec le reggae, la soul, le funk, le hip-hop, le rock et le punk.» Ma musique est un couteau suisse musical.

Votre disque est sorti sur Island Records, label mythique qui a signé Bob Marley, U2 ou encore Amy Winehouse.

Avoir mon nom qui figure parmi les artistes de ce label, c’est un beau cadeau. Je suis très fière d’être chez Island Records. C’était un rêve, mais pour moi un rêve est un objectif. Celui-ci, je l’avais depuis que j’étais petite.

Island Records fait partie du groupe Universal. Facile de travailler avec une major?

Quand j’ai commencé, on était une petite équipe. Je travaillais à ma manière. Maintenant, je dois compter avec les gens qui m’entourent. Ça a été compliqué. J’ai dû apprendre à faire confiance à beaucoup de personnes extérieures, des experts dans le marketing, dans la communication, dans les réseaux sociaux. En parallèle, cela m’a libéré du temps pour travailler sur d’autres choses importantes. J’ai par exemple, pour la première fois de ma carrière, fait des résidences pour réfléchir sur mon identité visuelle.

Sur «Sycle», il y a deux morceaux enregistrés en collaboration avec l’Irlandais Maverick Sabrea.

Maverick, c’était un artiste que j’écoutais depuis des années. Je l’ai contacté grâce aux réseaux sociaux, puis on s’est rencontrés à Los Angeles. Il m’a invitée à faire sa première partie, ce qui a été mon premier concert aux États-Unis. C’était une évidence qu’il figure sur mon disque.

Parmi les producteurs de vos titres, on retrouve le rappeur belge JeanJass.

L’histoire du morceau «Love For My City», dédié à Genève, est dingue. Une nuit à 4 heures du matin, je me suis réveillée en sursaut en me rendant compte que je n’avais pas de son qui bougeait vraiment sur mon disque. J’ai pris mon portable et écouté les instrus que j’avais reçues. Je suis tombée sur cette prod, mais je ne savais plus qui me l’avait envoyée. Il m’a fallu quatre jours de recherche dans mes vieux mails pour retrouver que c’était JeanJass qui me l’avait fait parvenir en 2017.

Pour les autres morceaux, vous avez travaillé avec beaucoup de producteurs américains.

Eux, ils ne rigolent pas. Ce n’est pas du tout comme les Suisses, les Français ou les Allemands, avec qui j’ai eu l’habitude de travailler. Avec les Américains, ça passe par de grosses négociations qui fatiguent tout le monde. Chaque morceau a été compliqué, mais… ça en valait la peine.

Particularité pour «Dos Cassé» et «La Bagarre», vous chantez en français et non en anglais.