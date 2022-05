Zoug : Danitsa sacrée aux Swiss Music Awards

La chanteuse genevoise a remporté le Best Act Romandie à Zoug le 25 mai 2022.

Une artiste en particulier a brillé durant la cérémonie: Joya Marleen. La Saint-Galloise de 19 ans était pour la première fois nominée, dans trois catégories, et a gagné trois fois. Non seulement récompensée en tant que Best Female Act et SRF 3 Best Talent, la chanteuse qui a sorti son premier EP en 2021 a également remporté le prix de Best Hit avec le single «Nightmare». Kunz a été l’autre grand gagnant de la soirée. Le musicien lucernois, nominé deux fois, a remporté le bloc de béton dans les catégories Best Male Act et Best Album.