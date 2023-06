Danny Khezzar en finale de Top Chef sur M6

Le Français Danny Khezzar est un des deux finalistes de «Top Chef». Mercredi 31 mai 2023, le cuisinier et rappeur de 27 ans, qui officie dans un grand hôtel genevois, était opposé à Mathieu et à Hugo. Ils se sont affrontés lors de trois épreuves autour de la cuisine moléculaire, de la tourte au faisan et de la racine d’endive. Et à ce petit jeu-là, c’est donc Danny qui s’est montré le plus fort. Il affrontera Hugo en finale, Mathieu ayant été éliminé.