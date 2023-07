«top chef»: On a testé le pique-nique gastronomique de Danny Khezzar

Les 26 convives sont priés de se déchausser avant de s’attabler dans un jardin. Puis – surprise! – la plate-forme amovible s’enfonce de quelques centimètres dans le sol: il s’agit d’une piscine. De l’eau s’écoule. Dimanche dernier (2 juillet), dans une villa privée à Hermance (GE), l’assistance a lunché les pieds dans l’eau, sous un soleil d’été (sans parasol). L’artifice fait rire Danny Khezzar, âgé de 27 ans: «C’est la première fois que je cuisine pieds nus. C’est insolite, mais il faut savoir s’adapter à toutes les situations, comme dans «Top Chef».

Cadre prestigieux et produits d’exception

Ce jour-là, le cuisiner, qui travaille dans un cinq-étoiles genevois, s’est exilé pour une journée sur l’autre rive du Léman. C’est là que s’est tenue la première édition des pique-niques haute couture. Ces rendez-vous sont organisés par une agence événementielle, Btween Us, dans un cadre exclusif tenu secret jusqu’à la dernière minute. L’accès (nombre de places limité) à cette prestation de luxe est facturée 1600 francs par participant. Le prochain pique-nique est annoncé pour le 23 juillet.

Dimanche 2 juillet, le chef Danny Khezzar a préparé le menu du premier pique-nique haute couture, à Hermance (GE). Clémence Luyet La table, digne d’un mariage, est dressée face au lac Léman. Clémence Luyet La focaccia, le cake salé ou les billes de melon rappellent le pique-nique. Clémence Luyet

La longue table transparente, digne d’un mariage avec ses fleurs blanches, ne fait pas vraiment penser à un pique-nique. Pourtant, on en retrouve certains éléments pendant l’apéritif: focaccias garnies, pâtés en croûte, œufs mimosa, cake salé et billes de melon. «Je voulais l’esprit du pique-nique, un moment de partage et de convivialité, mais avec des produits d’exception. J’ai gardé quelques marqueurs, comme pour l’amuse-bouche. Les bouchées à l’huile d’olive, que je suspends à un petit arbre en porcelaine, c’est comme si on cueillait des cerises dans un jardin», raconte Danny Khezzar.

Un dessert vu dans «Top Chef»

Le repas se poursuit avec des plats accompagnés de cocktails créés pour chacun par Vincent, le frère de Danny. Pour l’entrée, des billes d’artichaut associées à du caviar et une sublimation de citron et basilic. Il s’agit d’un nuage aromatisé, que le chef découpe devant les convives et vient déposer au-dessus des assiettes, sur une structure en métal. «Normalement, la sublimation se fait en intérieur et sans vent pour avoir un beau nuage devant le client. Mais ça s’est quand même bien passé malgré les contraintes. Je suis super content», se réjouit le chef, qui souhaite proposer un repas d’exception en toute circonstance.

Le chef de 27 ans finit la mise en place du premier dessert, une tarte aux fraises des bois. Clémence Luyet Les fraises des bois sont disposées sur une crème pâtissière fraîche et légère. Clémence Luyet

Pour accompagner le plat, un steak de bœuf de Kobé, un cappuccino de pommes de terre est servi dans une tasse à café. On le trouve aussi à la carte du Bayview. «Une merveille», «un régal», disent les convives. Pour les desserts, on commence par une tarte aux fraises des bois sur une crème pâtissière. Vient ensuite la tarte soufflée au chocolat, vue en finale sur M6. «C’est génial de pouvoir goûter ce que l’on a vu à la télévision», s’exclame une participante.

Le repas est accompagné par Mourad, pianiste marseillais âgé de 19 ans. Il alterne entre compositions personnelles, musique classique et morceaux de jazz. Le musicien, qui joue en extérieur pour la première fois, se dit inspiré par le paysage et les couleurs du lac: «Participer à cet événement me donne envie d’imaginer d’autres concepts pour allier la musique classique et la nourriture. Pourquoi pas autour du fast-food?» s’enthousiasme-t-il.

Le pianiste marseillais de 19 ans Mourad a joué avec des compositions personnelles et des airs connus de musique classique et de jazz. Clémence Luyet

Un lieu tenu secret

Avant de s’asseoir et de déguster le menu concocté par le médiatique chef, tout avait commencé à 11h, à proximité des Bains des Pâquis. Le lieu du pique-nique haute couture n’étant dévoilé qu’au tout dernier moment, les 26 participants savaient seulement que la destination serait dans un rayon de 50 km autour de Genève. Le 23 juillet, ce sera le saxophoniste suisse Sax’Appeal, qui accompagnera le second pique-nique de Danny Khezzar. «Peut-être aura-t-il lieu dans un champ?», rigole le chef. Il n’en dévoilera pas plus.