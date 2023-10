Dans Acapulco isolé, la course au réseau

Enceinte de huit mois, Andrea Fernández se désespère de pouvoir joindre son mari pour lui dire qu’elle est saine et sauve après le passage de l ’ouragan Otis qui a dévasté Acapulco et isolé la célèbre station balnéaire sur la côte Pacifique dans l’ouest du Mexique. «Il n’y a pas de réseau. Cela fait trois jours que je n’ai pas pu le joindre», soupire Andrea. Avec une vingtaine d’autres personnes, elle lève son téléphone vers le ciel ou cherche tous les angles possibles dans l’espoir de capter un peu de couverture. «Je suis désespérée», dit-elle en larmes, faute de pouvoir appeler son mari qui purge une peine de prison ailleurs au Mexique.

Magasins pillés

L’électricité et les connexions sont en partie coupées depuis le passage mercredi peu après minuit de l’ouragan Otis qui a fait officiellement 27 morts à Acapulco où résident quelque 780’000 habitants. Le signal va et vient de manière instable. Chaque appel est une loterie. «Il n’y a pas moyen de sortir d’ici! Dès que je peux, je te rappelle. On a tout perdu. C’est horrible», lance une femme en parlant à toute vitesse après avoir pu enfin contacter quelqu’un.