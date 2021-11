Antony Trice présente son premier album

Le Vaudois, 26 ans, est fier de son «bébé», paru le 12 novembre 2021, comme il l’appelle. «Les gens me connaissent de «The Voice» avec ma casquette. Dans ce disque, je dévoile ce qui se trouve dessous. Je me mets à nu», explique celui qui a participé au télécrochet de TF1 en 2020 et 2021.