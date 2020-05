Actualisé il y a 6h

Thonon-les-Bains (F)

«Dans ce dossier, l’homme est un loup pour la femme»

Le procureur a réclamé des peines de 5 ans à 13 ans à l’encontre des cinq jeunes suspectés d’avoir sauvagement tabassé des femmes à la sortie d’une boîte de nuit genevoise, le Petit Palace.

de Jérôme Faas

Les faits se sont déroulés à la place des Trois-Perdrix, en contrebas de la Vieille-Ville de Genève, en août 2018. keystone-sda.ch

«Coup de sifflet. Penalty. Les tireurs prennent leur élan et de toutes leurs forces, il tirent. Carton rouge? Absolument pas. Ils continuent, à coups de pieds et de poings, sur tout le corps.» Me Robert Assaël, qui représente quatre des cinq victimes de l’agression de la place des Trois-Perdrix (lire l’encadré), a choisi d’entrer dans le vif du sujet dès les premiers mots de sa plaidoirie, mercredi devant le Tribunal correctionnel de Thonon (F). «Ce qui me frappe? Aucune pitié. Une véritable exécution. Une mise à mort.»

Face à des faits «d’une gravité absolue», le procureur Etienne Moreau a exhorté les juges à condamner les cinq prévenus. «Il y a assez d’éléments pour tous les mettre en cause et déclarer leur culpabilité. Vous avez des témoignages, les dénonciations des victimes, celles de l’un des accusés et de l’ADN. Vous avez des éléments pour chacun d’eux et en face, on vous oppose «je ne me souviens pas», «je n’ai rien vu» ou «je n’ai rien fait».» Le magistrat a donc réclamé des peines de 13 ans, 9 ans, 7 ans, 7 ans (dont 2 ans avec sursis) et 5 ans (dont 2 ans avec sursis) pour violences volontaires aggravées à l’encontre des prévenus – dont les antécédents et la qualité de récidiviste diffèrent.

Demeure la question du pourquoi de cet inouï déferlement de violence. «On dit que l’homme est un loup pour l’homme mais dans ce dossier, l’homme est surtout un loup pour la femme, car quand trois Kosovars arrivent (ndlr: pour s’interposer), les agresseurs déguerpissent», observe Etienne Moreau, qui juge sa comparaison péjorative pour le loup. «Même un animal ne fait pas cela.» Il estime donc qu’il s’agit «du procès des violences faites aux femmes, mais aussi celui de la violence tout court, de la violence gratuite et de la lâcheté».

Hommes «blessés dans leur virilité»

Me Robert Assaël cherche lui aussi à déceler les raisons de cette sauvagerie. Sa thèse, c’est «l’agression machiste d’une lâcheté crasse». Il rappelle que deux des agresseurs présumés ont gentiment été éconduits, plus tôt, dans le Petit Palace, par deux des victimes. A l’une d’elles, l’un des suspects dira: «toi tu vas prendre cher, parce que tu m’as ignoré en boîte.» L’avocat fustige ainsi un groupe d’hommes «blessés dans leur virilité, blessés dans leur orgueil de mâle.»

Me Saskia Ditisheim souligne elle aussi le caractère sexiste de cette agression. Elle représente la victime initiale. Celle qui, traitée de «grosse» dans les escaliers à la sortie de la boîte de nuit, a eu l’outrecuidance de répondre, déclenchant le déchaînement de violence qui s’abattra sur elle puis sur les quatre jeunes femmes venues la secourir. «Pourquoi? Pourquoi la traiter de grosse?, s’émeut l’avocate. De cette injure sexiste à souhait on arrive à cinq victimes dont une à l’assurance invalidité.»

Préjugés machistes

Elle insiste sur les préjugés machistes des agresseurs, qui n’ont eu de cesse de traiter sa cliente de «pute» en la frappant. Ils l’avaient vue dans le Petit Palace, précédemment. «Ils l’ont cataloguée. Cette femme au bar, seule, qui boit, embrasse un homme. Ce ne peut être qu’une pute», ironise-t-elle. L’intervention des quatre autres femmes a exacerbé leur violence. «Elles leur ont dit d’arrêter, mais ça ne compte pas, des filles. Ils n’ont arrêté que quand trois garçons sont venus.»

Me Saskia Distisheim met enfin en évidence «les extrêmes» de ce dossier. La «lâcheté» des prévenus et le «courage» des victimes. Le fait, surtout, «qu’hier, toutes les victimes se sentaient coupables. Et les prévenus, leur culpabilité? zéro.» Elle relève leur «comportement désinvolte, moqueur, désincarné durant toute la procédure. On a l’impression que ce n’est pas leur procès, on peine à déceler la moindre émotion.» Et de les exhorter à assumer leurs actes. «Soyez des hommes!»

Les avocats de la défense plaident ce mercredi après-midi.