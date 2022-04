Présidentielle française : Dans ce village, personne n’a voté pour Macron ou Le Pen

À Alzi, petite commune de Haute-Corse, aucun des 34 électeurs inscrits ne s’est exprimé dans les urnes. Le seul villageois s’étant déplacé a voté nul.

«On est les seuls à avoir fait 0-0? On va rentrer au Guinness Book!» Contacté par «Le Parisien», le maire d’Alzi ne cache pas sa fierté. Si son petit village situé en Haute-Corse fait autant parler de lui ce lundi, c’est parce qu’il est le seul à n’avoir donné aucune voix à Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour de l’élection présidentielle. Sur les 34 inscrits de cette commune rurale, un seul s’est déplacé aux urnes dimanche. Et il a voté nul.