Brésil: Une petite ville d’Amazonie à la merci de cratères meurtriers

À quelques mètres d’un précipice, Deusimar Batista fait sécher ses vêtements au soleil. Autour de son jardin, il ne reste plus rien: la maison voisine a été engloutie dans un immense cratère en contrebas et sa rue est méconnaissable. «Avant, il faisait bon vivre ici, des voitures et des vélos passaient devant chez moi. Maintenant, il n’y a plus qu’à constater les dégâts», dit cette femme de 54 ans.