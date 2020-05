États-Unis

Dans de sales draps après une partie de jambes en l’air virtuelle

Une mère de famille a été arrêtée après avoir fait une visioconférence torride avec un détenu alors que son fils, mineur, se trouvait dans la même pièce.

Les mesures de confinement instaurées un peu partout dans le monde ont séparé d’innombrables couples, et les détenus ne sont pas non plus épargnés. Tathan Fields, qui purge une peine de 15 ans de prison en Floride pour vol et grand banditisme, n’a plus le droit de recevoir les visites de sa compagne, Noelle Rascati. Alors, forcément, les contacts physiques manquent cruellement.