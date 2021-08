Formation - L’apprentissage d’employé de commerce va connaître un coup de neuf

L e nouvel apprentissage d’em p loyé de commerce p ermet tra de prendre plus facilement en compte les points forts des apprentis et les attentes des entreprises.

Pour le monde de l’économie, la réforme de l’apprentissage d’employé-e de commerce CFC ou AFP (anciennement assistant-e de bureau AFP) est aussi urgente que nécessaire, même si elle a fait l’objet d’une légère révision il y a dix an s, selon le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (Sefri) : «elles ont besoin d’une relève au fait des besoins du monde du travail moderne». Les jeunes, eux, voient cette formation «comme un tremplin pour intégrer directement le marché du travail».

La réflexion a été lancée en 2017. Les résultats de l’audition officielle menée par le Sefri, entre janvier et avril 2021, montrent que la révision de l’apprentissage d’employé de commerce rencontre dans l’ensemble un écho favorable auprès des cantons, des partenaires sociaux et d’autres milieux intéressés. Un concept pour la maturité professionnelle en cours d’apprentissage (MP 1) a été élaboré au niveau du CFC.

Davantage de cohérence

Ce lundi 16 août, le Sefri a pub l ié l es ordonnances correspondant aux deux professions. Selon la nouvelle formation commerciale, dans les trois lieux de formation (entreprise formatrice, école professionnelle, cours interentreprises), «les objectifs se fondent sur les compétences opérationnelles décrites dans le plan de formation et sont reliés entre eux de manière plus cohérente». L’enseignement de la culture générale est quant à lui intégré aux champs d’apprentissage.

Points forts et attentes

La distinction qui est faite actuellement entre le profil B (formation de base) et le profil E (formation élargie) n’a pas eu d’effets concluants sur le marché du travail. Le nouvel apprentissage permet de prendre plus facilement en compte les points forts des apprentis et les attentes des entreprises.