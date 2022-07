Monthey (VS) : Dans deux ans, tous les camions suisses pourront rouler à l’huile de friture

La société Helvoil SA a présenté vendredi son ambitieux projet. Elle va investir 100 millions dans une installation qui permettra de produire dans le Bas-Valais 100 millions de litres de carburant HVO, une substance obtenue à partir d’huiles alimentaires usagées.

Alors que la Suisse importe actuellement 50’000 tonnes de HVO par an, une société va s’installer à Monthey et prévoit d’en produire le double, annuellement. Une quarantaine d’emplois seront créés. Plus efficace que les biodiesels existants, le HVO émet 90% de CO₂ en moins que les carburants traditionnels. Il s’inscrit dans une politique de durabilité, puisqu’il est fabriqué en recyclant des huiles alimentaires et des déchets de graisse.