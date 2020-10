Le suspense ne durera pas le soir du 3 novembre. En tout cas pas pour les résultats du vote des électeurs de Washington, appelée plus simplement DC (pour District of Columbia) par ses habitants. La ville dispose de 3 grands électeurs sur les 538 qui sont en jeu au niveau national. En 2016, Hillary Clinton a obtenu 90,5% des voix et Donald Trump 4,1%. Obama avait même gagné avec 92,6% lors de sa première élection face à John McCain. Jamais un Républicain ne l’a emporté.

Avez-vous vu Donald?

En conséquence, il n’y a pas vraiment besoin de faire campagne ici. Tandis qu’en Suisse, les visages des candidats et leur sourire, sponsorisé par les marques de dentifrice, envahissent l’espace public et alors que dans les dictatures les portraits du chef, sponsorisés par eux-mêmes, s’affichent volontiers, ici, on peut se balader dans les rues de la capitale et jamais on ne verra la moindre fois la trombine de Trump (ni celle de Biden d’ailleurs). Tout au plus, quelques pancartes, text only, comportant les noms de candidats à des élections locales, inconnus au bataillon hors du continent américain, sont accrochés sur les poteaux des lampadaires.

1 / 2 Brooke Pinto (enchanté), par exemple, est bien plus visible dans les rues que Trump et Biden.

La campagne ne créé pas d’agitation particulière aussi parce qu’il n’y a pas vraiment d’agitation du tout. Washington n’a jamais été considérée comme la ville la plus vivante du pays. Et c’est d’autant plus vrai en pleine pandémie quand tous les travailleurs bossent à la maison et que les touristes ont perdu la bougeotte, Covid oblige. Même les jours de semaine, les rues du centre-ville sont désertées: en plein cœur du pouvoir et à deux semaines de l’élection la plus importante du pays, c’est le calme plat.

1 / 5 Un mardi à Washington, sûrement aussi animé qu’un dimanche à Vallorbe. Travailleurs et touristes sont absents.

Guerre et paix

Pour voir un peu de monde, il faut se rendre sur le Mall, la longue esplanade avec, entre le Capitole d’un côté et le Mémorial Lincoln de l’autre, ses monuments à la gloire de la liberté et/ou des guerres américaines passées (à moins que, en langage étasunien, guerre et liberté n’aillent jamais l’un sans l’autre, on ne sait pas).

Dimanche dernier, des familles et quelques visiteurs, tous américains, remplissaient, masqués, la grande pelouse pour une balade aux côtés des joggeurs qui s’y faufilaient. Là aussi, très peu de place pour la politique. À peine un électeur démocrate qui porte un masque en tissu «Biden/Harris» et, un peu plus loin, un homme avec la casquette «Make America Great Again». Sinon, aucun trace de l’élection approchante.

1 / 3

«Embarrassing»

Les bureaux de vote ne sont pas encore ouverts dans le district de Columbia, mais on trouve déjà les fameuses «ballot drop box», ces grosses caisses de type boîte postale, réparties dans les quartiers de la ville, où les électeurs précoces peuvent déposer leur bulletin. On est loin de la ruée, mais des électeurs passent par ci, par là. Au détour de courtes discussions, on sent l’amertume. Trump, dans la ville où il (p)réside, va se prendre une raclée. Mais Biden ne suscite pas vraiment l’enthousiasme. Et, quand on dit qu’on est un journaliste venu d’Europe, la réponse empreinte de malaise: «J’ai un peu honte que le monde vienne voir comment se déroule cette élection…»