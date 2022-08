Royaume-Uni : Dans la course à Downing Street, l’heure du choix a sonné pour les conservateurs

Les députés pour Sunak, la base pour Truss

«La course est très serrée»

«La course est très très serrée et je me bats pour chaque voix», a malgré tout assuré Liz Truss ce week-end. Alors qu’elle avait paru rigide et peu à l’aise lors de certains débats dans les premières phases de la compétition, elle a semblé plus détendue et plus assurée ces derniers jours, alors que Rishi Sunak comptait sur ses facilités oratoires pour rattraper son retard.