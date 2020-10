AaRON«Dans la création, si tu ne prends pas de risques, tu meurs»

A chaque album, Olivier Coursier et Simon Buret, qui forment AaRON depuis 2004, sont parvenus à hisser leur galette parmi les plus vendues. «Anatomy of Light» ne fait pas exception. C’est l’un des 20 disques les plus achetés en Suisse romande.

Olivier: Non. C’était dans le désert du Nevada et dans les îles grecques. Après chaque tournée, on a besoin de se ressourcer et ça passe par le voyage. C’est inspirant.

Simon: Se nourrir les yeux par la nature est important. Chacun de nos albums est un voyage. Tu peux t’asseoir, l’écouter et laisser ton esprit vagabonder ou, à l’inverse, partir en mouvement avec l’énergie de certains morceaux.