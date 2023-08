Tennis: Dans la douleur, Belinda Bencic se hisse en quarts de finale à Montréal

Belinda Bencic (26 ans) poursuit sa route au tournoi WTA 1000 de Montréal. La Saint-Galloise - matricule 13 au classement mondial - a surmonté l’adversité, la pluie et un nouveau souci physique, cette fois à la cheville, pour écarter Petra Kvitova - No 9 mondiale - en 8es de finale. Après sa qualification déjà difficile au tour précédent face à l’Américaine Alycia Parks , Il lui a fallu 2h49 pour prendre la mesure de la Tchèque, 6-7 (3/7), 6-3, 6-1.

Alors qu’elle avait affiché quelques carences au service en cours de match contre Parks, Bencic a serré la vis ce vendredi. Elle n’a été breakée qu’à une reprise, dès le troisième jeu. On ne l’y prendrait plus par la suite. La No 1 helvétique a répliqué peu de temps après pour revenir à 3-3. Les deux joueuses se sont ensuite rendues coup pour coup et sont allées jusqu’au tie-break, où Kvitova s’en est le mieux sortie.