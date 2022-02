Football : Dans la douleur, Chelsea s’assoit sur le toit du monde

Poussés en prolongation par les Brésiliens de Palmeiras, les Blues ont remporté la Coupe du monde des clubs grâce à un penalty tardif de Kai Haverts (2-1).

Fin de saison haletante

Mais comme contre les Saoudiens, Chelsea a levé un peu le pied après son but et sur un duel aérien, l'assistance vidéo, après plus de deux minutes d'interruption et le visionnage des images par l'arbitre central, a estimé que Thiago Silva avait commis une faute de main, offrant aux Brésiliens l'occasion de revenir. Héros de la finale de la CAN avec le Sénégal, décidée aux tirs au but contre l'Egypte, Edouard Mendy, finalement préféré à Kepa dans les buts, a été pris à contre-pied (1-1, 64e).

Avec un Thomas Tuchel qui avait finalement réussi à rejoindre son équipe vendredi, après six jours d'isolement dus à une contamination au nouveau coronavirus, et sous les yeux de son propriétaire Roman Abramovitch, Chelsea a forcé la décision et remporté son premier trophée de la saison. De quoi asseoir encore plus la réputation de l'Allemand, qui avait pris les rênes du club il y a un peu plus d'un an, pour l'emmener au sacre en Ligue des Champions, et maintenant sur le toit du monde. Mais il peut encore faire mieux, même si la course vers le titre est définitivement perdue, avec 16 points de retard sur Manchester City, bien que le champion sortant ait un match en plus.