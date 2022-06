Londres : Dans la finance, seul un quart des postes de direction vont à des femmes

Selon une étude publiée lundi, les femmes restent largement sous-représentées dans les hautes sphères de la City. Cette absence de parité vaut aussi pour les nouvelles nominations.

Les femmes représentent moins d’un quart des promotions à des postes de haut niveau dans la finance britannique, d’après une étude publiée lundi par le cabinet d’avocats Fox & Partners. L’enquête a comptabilisé seulement 1365 femmes sur 5815 promotions et embauches à des postes de direction l’an dernier dans les services financiers britanniques, soit 23,5%. C’est toutefois un peu mieux qu’en 2020 (21%).

«Les femmes restent sous-représentées au niveau de la haute direction, mais, encore plus inquiétant, également dans les nouvelles nominations dans les postes de haute direction», relève Catriona Watt, associée du cabinet d’avocats. Elle note qu’il va donc falloir des changements culturels «importants» pour accélérer la marche vers la parité. «Le pourcentage de femmes dans les postes de haute direction va devoir augmenter de manière spectaculaire ou il est peu probable que nous atteignons la parité chez les dirigeants pendant cette génération», avertit-elle.

Trois fois moins payées

Le cabinet recommande du mentorat et des actions pour soutenir des femmes qui pourraient être candidates à ces postes, et que les entreprises s’engagent à suivre les recommandations de la charte pour les femmes dans la finance du Trésor britannique. Ces dernières comprennent la nomination d’au moins une personne parmi l’équipe de haute direction qui soit en charge de la diversité, d’établir des objectifs de parité dans la haute direction, de publier un rapport annuel pour évaluer les progrès, de lier les rémunérations aux objectifs de diversité, etc.