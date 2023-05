Colombie: Plus de cent militaires sur la piste des quatre enfants

Sur cette photo de l’armée colombienne, on peut voir des ciseaux, un nouvel indice permettant de guider les sauveteurs et leurs chiens à la recherche des quatre enfants.

Plus de 100 militaires, aidés de chiens renifleurs, sont sur la piste des quatre enfants disparus dans la jungle en Colombie, après le crash du petit avion dans lequel ils se trouvaient avec trois autres occupants retrouvés morts , a annoncé, mercredi, l’armée colombienne. «Les efforts pour retrouver les quatre mineurs, âgés de 13, 9, 4 ans et 11 mois, se sont intensifiés ces dernières heures, après la découverte de nouveaux indices.»

Les enfants pourraient errer depuis plus de quinze jours dans la jungle amazonienne, entre le département de Caqueta, où l’avion a été retrouvé, et celui de Guaviare, dans le sud du pays.

Un abri de fortune

Les équipes de secours ont découvert un «abri de fortune fait de bâtons et de branches» et pensent qu’il y aurait au moins un survivant, a annoncé l’armée. Sur des photos diffusées à la presse, on peut voir des ciseaux et une étiquette de ce qui semblait être un bandeau pour les cheveux, de nouveaux indices permettant de guider les sauveteurs.