Berne«Dans la loi, l’avortement est toujours punissable. C’est fou!»

L’avortement est légal depuis 1942, et s’est libéralisé dans les années 70. Le régime des délais est formalisé en 2002.

«Cet héritage d’un autre temps est infantilisant et humiliant», estime le conseiller national (PS/VS). Il a donc déposé une motion, signée par des élues de tous partis «et même quelques hommes de droite» glisse-t-il, pour demander la reconnaissance du droit inconditionnel des femmes à disposer de leur corps. Plusieurs pays, comme le Canada, la France ou la Belgique, ont déjà modernisé leur définition légale de l’IVG.

Dans les faits, cette reformulation ne changera pas grand-chose, puisque la pratique est déjà largement libéralisée. «Le but n’est pas de modifier la pratique actuelle d’accès à l’IVG, notamment les délais qui limitent ces interventions», assure le Valaisan. C’est d’ailleurs sur cette garantie que plusieurs femmes de droite ont accepté de se rallier à la motion. Actuellement, en effet, l’avortement n’est autorisé que jusqu’à la 12e semaine d’aménorrhée, et plus tard uniquement pour des «motifs psycho-médicaux».