Argentine: dans la pampa desséchée, la moisson prend un goût amer

En raison du manque d’eau, les gousses de soja n’ont pas pu se développer et ne contiennent que des graines atrophiées.

Vu du ciel, le champ de soja présente comme des lignes de calvitie, de vastes pans clairsemés. Au ras du sol, on comprend: des plantes jaunies, noircies, séchées. Parmi les vertes encore, Jaime Mestre arrache quelques-unes qu’il passe en revue: «Celle-ci… zéro gousse, celle-ci… zéro, celle-ci… trois gousses quand elle devrait en avoir au moins 8 fois plus.»

Épis atrophiés

Les pertes pourraient atteindre les 20 milliards de dollars

Il est tôt encore pour des bilans définitifs, mais pour l’Argentine agro-exportatrice par excellence, avec soja, blé et maïs en tête, les prévisions de récolte inférieures de 35 et 50% par rapport à l’année dernière convergent vers des pertes spectaculaires.

«Environ 15 milliards de dollars de recettes à l’export, et en comptant l’effet multiplicateur du secteur agro, près de 20 milliards de pertes au total pour l’économie, presque 3 points de PIB», analyse Tomas Rodriguez Zurro, économiste à la Bourse de Rosario, place argentine de référence pour l’agro-industrie.

La troisième économie d’Amérique latine, en manque criant de réserves de changes, est confrontée à une inflation chronique, accentuée depuis par l’impact de la guerre en Ukraine, et par une troisième année consécutive de sécheresse. Quand le phénomène cyclique «La Niña» n’en inflige généralement qu’une, à la limite deux.

«Elles ne valent pas le coût du gasoil de la moissonneuse»

Pour la troisième fois en un an, le ministre de l’Économie, Sergio Massa, a annoncé mercredi un taux de change préférentiel et temporaire à la fois pour inciter le secteur soja à booster ses exportations (donc les rentrées fiscales), et compenser les pertes de quelques 69’000 producteurs sinistrés. C’est le «dollar agro».