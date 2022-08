Emmy D’Arcy dans la peau de Rhaenyra

Dans «House of the Dragon», préquel de «Game of Thrones», Emma D’Arcy incarne la princesse Rhaenyra adulte.

1 / 2 Emma D’Arcy à la première de «House of the Dragon», à Londres, le 15 août 2022… IMAGO/Future Image …et dans la peau de la princesse Rhaenyra Ollie Upton/HBO

À 30 ans, l’actrice anglaise a décroché le rôle le plus important de sa jeune carrière: celui de l’héroïne féminine de la fiction qui a réussi le meilleur lancement d’une série HBO, avec près de 10 millions de téléspectateurs aux États-Unis. «House of the Dragon» est actuellement visible sur RTS 1.

Comment vous êtes-vous préparée à entrer dans la peau de la princesse Rhaenyra Targaryen?

Tout est dans la perruque! On a beau se préparer de mille façons différentes, c’est lorsque j’ai enfilé la perruque que je me suis sentie dans la peau de Rhaenyra. Je crois que c’est un rite de passage pour tous les comédiens qui entrent dans le clan Targaryen: c’est la coiffure qui fait tout.

Il y a de nombreux dragons dans «House of the Dragon». Lequel est votre préféré?

Il y a bien sûr Syrax, qui est le dragon que j’enfourche dans les épisodes. C’est une beauté. Mais le plus fort de tous est Caraxes, l’un des plus majestueux et des plus vieux dragons du clan Targaryen.

Milly Alcock joue une jeune version de votre rôle. N’est-ce pas perturbant?

Non, car on a dû se croiser quatre fois seulement durant tout le tournage. Je me dis que j’ai un job superfacile puisque c’est une autre actrice qui fait la moitié du boulot. En regardant le premier épisode, j’avais l'impression de voir des vidéos de souvenirs de famille, même si j’avais du mal à me reconnaître (rires).

Dans «House of the Dragon» le pouvoir est entre les mains des hommes. Peut-on espérer voir Rhaenyra devenir reine?