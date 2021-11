ESSAI – Dans la peau d’un chauffeur au volant de la nouvelle Rolls-Royce Ghost

Conduire une Rolls-Royce une fois dans sa vie: pour réaliser ce rêve, j’endosse volontiers la tenue de chauffeur, enfile mon costume et sors les gants blancs du fin fond de l’armoire. Je suis prêt! C’est du moins ce que je crois.

Double nœud Windsor et fines semelles en cuir

«Le nœud de cravate devrait être un double Windsor; toi, tu ne portes même pas de cravate. Tu sembles également avoir oublié les chaussures à fines semelles en cuir, alors que c’est le seul moyen de ressentir au mieux les pédales», me dit-on d’entrée de jeu. Je me demande qui, à part Ötzi, a adopté de telles chaussures et comment ma moitié est tombée sur un manuel des bonnes manières à destination des chauffeurs de Rolls-Royce. Sa réponse: «Andi McCann». Je n’en ai encore jamais entendu parler. «Dans le cadre de son programme White Gloves (gants blancs), McCann forme des chauffeurs de Rolls-Royce et nous a donnés quelques règles de bonne conduite pour toi». Et zut!

Jurer est d’ailleurs strictement interdit, de même que gesticuler, klaxonner et toutes les autres mauvaises habitudes que l’on peut avoir au volant. Je ne dis plus rien et reste aussi sans voix une fois arrivé chez Rolls -Royce à Munich, en voyant la nouvelle Ghost. Notre véhicule d’essai de Goodwood a nécessité environ 1000 heures de travail à la main. Son prix: 366'000 francs.

Un problème avec les bagages

Comme il se doit, c’est avec galanterie que j’ouvre à «My Lady» la porte arrière, dont l’ouverture et la fermeture s’effectuent sur simple pression d’un bouton, comme dans la Phantom. Sauf qu’elle se semble pas vouloir monter à bord du véhicule. Et pour cause: «D’abord les bagages, ensuite les passagers. Les gens de notre rang veulent s’assurer que leurs valeureux bagages ne restent pas sur le trottoir». C’est légèrement plus tendu que je roule la valise en direction de la Rolls Royce. Sauf qu’il faut «la porter, non pas la rouler. Il ne faut pas salir le coffre!»

Sacrilège au cours de la séance photo: à l’arrêt, les roues avant d’une Rolls Royce ne doivent jamais être braquées dans la direction opposée à celle du véhicule. Rafael Künzle L’arrière de la Ghost divise les esprits. Mastoc ou culte? Rafael Künzle Même à Kitzbühel, le véhicule fait sensation. Rafael Künzle

J’appuie sur le bouton de démarrage, la statuette «Spirit of Ecstasy» sort du capot et nous partons. Malgré l’augmentation de la longueur à 5,55 mètres et un poids de 2,5 tonnes, la Ghost de deuxième génération, avec sa nouvelle direction de l’essieu arrière et sa transmission intégrale, est aussi agile à conduire qu’une voiture compacte. Toute irrégularité est signalée par les caméras au châssis, qui ajuste la suspension en conséquence en quelques millisecondes. L’oeuvre-d’art roulante semble flotter au-dessus de l’asphalte, ce qui est souligné par la vue du ciel de toit étoilé en LED. Une pluie d’étoiles filantes numériques s’abat au-dessus de la tête des passagers, pour ceux qui le souhaitent, évidemment. Car, après tout, une Rolls Royce est fabriquée selon les spécifications du client. Vous rêvez d’un kimono de soie brodé en guise de housse de siège ou d’un tableau de bord recouvert de feuilles d’or? Rien n’est impossible avec la marque britannique, comme me l’assure Torsten Müller-Ötvös. Si seulement j’avais demandé au PDG de Rolls Royce les règles de bonnes conduites!

«Pour nous, le temps, c’est de l’argent»

Mais c’est trop tard, comme je dois le constater sur l’autoroute allemande à une vitesse helvétique de 120 km/h. «Un chauffeur ne doit pas traîner, car pour nous, le temps, c’est de l’argent», me souffle-t-on à l’arrière. Je pousse alors le V12 biturbo de 6,75 litres (passage de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes). C’est d’ailleurs la seule fois que le moteur d’une puissance de 571 ch et d’un couple de 850 Nm, calfeutré derrière 100 kg de matériau isolant, est audible. Il était d’ailleurs tellement silencieux qu’au cours du développement, il a fallu le rendre plus bruyant pour les ingénieurs d’essais.

Quelque temps plus tard, nous quittons l’autoroute. Et le prochain faux pas ne se fait pas attendre et a lieu au feu rouge. «Il faut toujours garder une distance de la longueur d’un véhicule par rapport aux voitures à l’arrêt. Un chauffeur de Rolls-Royce doit également être capable de réagir à des imprévus», me dit-on.

On ne plaisante pas avec Emily