Guerre en Ukraine : Dans la région de Kherson, des familles séparées par la ligne de front

Pour Olena Chernyavska, la libération tant attendue de Kherson , sa ville, a été une joie teintée d’amertume: sa mère vit encore sous domination russe, dans un village à quelques kilomètres de là. «Chaque matin, je me lève et je vérifie les infos pour voir si l’endroit où elle vit est ok», raconte Olena, 41 ans.

Région coupée en deux

Le fleuve, qui traverse l’Ukraine, sépare désormais la région de Kherson en deux: la rive occidentale libérée et contrôlée par l’Ukraine, la rive orientale sous occupation russe. Et des familles sont séparées, de part et d’autre du fleuve.

«Soyez patients»

«Mon frère, ma sœur, ma nièce, et ma petite-fille» sont de l’autre côté, explique une habitante de Kherson, Natalia Olkhovykova, 51 ans. «Nous sommes très inquiets parce que nous avons appris que tout leur village est plein» de soldats russes, poursuit-elle, avant de se reprendre: «Je ne devrais pas en dire plus, pour leur sécurité.»

Ponts détruits

«Les forces ukrainiennes auront probablement plus de mal à obtenir des réussites aussi spectaculaires dans la partie orientale de la région de Kherson, mais elles pourraient perturber les efforts déployés par les russes pour solidifier et tenir leurs lignes défensives», écrivait récemment le groupe de réflexion américain, Institute for the Study of War.