Masques à l’école primaire : Neuchâtel veut attendre le plus longtemps possible, Fribourg y songe sérieusement

L’obligation de porter un masque pour les jeunes écoliers ne doit être prononcée qu’en dernier recours, pour la ministre neuchâteloise de l’Education. À Fribourg, une lettre a été envoyée aux parents pour les préparer à cette éventualité.

Face à la propagation des nouvelles souches du coronavirus, le débat sur le port du masque pour les écoliers fait rage en Suisse. Plusieurs cantons alémaniques ont déjà rendu la protection obligatoire pour les élèves de primaire, à l’image de Berne, Zurich, Lucerne ou encore Bâle-Campagne . Les échelons concernés varient d’un canton à l’autre, et l’idée est de plus en plus discutée en Suisse romande: jeudi, le Conseiller d’Etat valaisan Christophe Darbellay (PDC) s’y est fermement opposé lors d’une séance du Grand conseil valaisan.

Sa collègue neuchâteloise Monika Maire-Hefti lui a emboité le pas: «Si le nombre d’infections devait augmenter considérablement au sein des écoles […], je pense que l’on devrait alors sérieusement se poser la question. Mais dans la situation actuelle, cela me semble vraiment prématuré», a-t-elle expliqué à nos confrères d’ Arcinfo . Selon la ministre de l’Éducation, les contaminations des enfants sont relativement marginales et ont lieu principalement dans le cadre privé.

Aussi longtemps que possible

Du côté des professeurs, on ne requiert pas de mesures plus strictes. L’essentiel étant, d’après le Syndicat autonome des enseignants neuchâtelois, que les écoles restent ouvertes le plus longtemps possible. Depuis la rentrée du 11 janvier dernier, 29 élèves scolarisés entre la 1re et la 6e Harmos (cycle 1 et 2) ont été testés positifs au coronavirus, rappelle le quotidien régional, qui se base sur des statistiques de l’État de Neuchâtel.