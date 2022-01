Royaume-Uni : Dans la tourmente, le prince Andrew se retire de certains réseaux sociaux

Le fils de la reine Elizabeth II, objet d’une plainte pour agressions sexuelles sur mineure aux États-Unis, a supprimé mercredi ses comptes officiels sur Twitter et YouTube.

Le compte Twitter officiel du duc d’York (@TheDukeofYork) fait désormais apparaître une page blanche accompagnée du message «Ce compte n’existe pas». Son compte YouTube n’est plus actif non plus, tandis que ses pages Facebook et Instagram étaient toujours accessibles mercredi en début d’après-midi.