Basketball : Dans la tourmente, le propriétaire des Phoenix Suns veut lâcher la franchise

«Des mots que je regrette profondément éclipsent maintenant près de deux décennies de construction d’organisations qui ont rassemblé les gens – et renforcé la région de Phoenix – grâce au pouvoir unificateur du basketball professionnel masculin et féminin», écrit Sarver dans un communiqué. «Je m’attendais à ce que la suspension d’un an me donne le temps de faire amende honorable et d’éloigner la controverse à mon sujet. […] Mais dans le climat impitoyable qui règne actuellement, il est devenu clair que ce n’est plus possible que tout le bien que j’ai fait, ou que je pourrais encore faire, est dépassé par des choses que j’ai dites par le passé», poursuit-il, se décrivant comme «un homme de foi, croyant au chemin du pardon». «Pour ces raisons, j’ai entamé le processus de recherche d’acheteurs pour les Suns et le Mercury. Je ne veux perturber ni ces deux équipes ni les personnes qui travaillent si dur pour apporter la joie et l’enthousiasme du basket aux fans du monde entier», a-t-il conclu.