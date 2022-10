Royaume-Uni : Dans la tourmente, Liz Truss fait volte face sur l’impôt sur les sociétés

Déjà menacée à son poste après un mois au pouvoir, la Première ministre britannique Liz Truss a été contrainte à une nouvelle volte-face vendredi sur son programme économique et a changé de ministre des Finances, dans une tentative pour rassurer les marchés et les rangs conservateurs.

«Trop loin et trop vite»

«Ce que j’ai fait aujourd’hui, c’est m’assurer que nous ayons une stabilité économique dans ce pays», a défendu la Première ministre, qui s’est dit «absolument déterminée à tenir» sa promesse d’»une croissance plus forte" pour l'économie britannique. Sur la sellette après 38 jours au pouvoir, Liz Truss avait annoncé un peu plus tôt le limogeage de son ministre des Finances Kwasi Kwarteng, remplacé dans la foulée par Jeremy Hunt .

Recul persistant de la livre

«Vous m’avez demandé de démissionner en tant que Chancelier» de l’Echiquier, «j’ai accepté», a écrit Kwasi Kwarteng dans une lettre à sa «collègue et amie» Liz Truss. «Je respecte profondément la décision que vous avez prise aujourd’hui», lui a répondu la cheffe du gouvernement dans une formulation qui laisse les observateurs perplexes. Downing Street a annoncé la nomination aux Finances de Jeremy Hunt, ancien candidat dans la course pour Downing Street. Âgé de 55 ans, il a été ministre des Affaires étrangères en 2018-2019, après avoir dirigé celui de la Santé.

Mais pas sûr que cette conférence de presse éclair, les concessions faites et ce mini-remaniement, suffisent à «rassurer les marchés» comme le souhaite Mme Truss. Dans la foulée de sa prise de parole, la livre accentuait encore son recul et le coût de la dette britannique, en repli depuis plusieurs jours, remontait légèrement. «Changer de Chancelier ne défait pas les dégâts qui ont déjà été faits», «nous avons besoin d’un changement de gouvernement», avait observé avant la conférence de presse la responsable de l’opposition travailliste pour l’économie Rachel Reeves. «Seul le Labour offre le leadership et les idées pour sécuriser l’économie et sortir la Grande-Bretagne de ce bazar», a-t-elle tweeté.