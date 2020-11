États-Unis : Dans la ville de Biden, une longue attente anxiogène

Les habitants de Wilmington attendaient fébrilement, jeudi, les derniers résultats de la présidentielle américaine.

Zanthia Oliver, une supportrice du plus connu des résidents de Wilmington, n’en peut plus de suivre, minute par minute, le processus de multiples dépouillements électoraux dans le pays.

Grands électeurs

Elle relate recevoir des coups de téléphone jour et nuit de la part d’amis inquiets qui lui posent des questions impossibles, pour savoir quand sera déclaré le résultat du scrutin et qui en sera le vainqueur. «A 2 heures du matin, j’ai bu une tisane apaisante. A 3 heures, j’ai avalé une banane et fait une lessive. Cela doit être l’adrénaline, je n’arrive plus à dormir».