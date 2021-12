Belfaux (FR) – Dans l’affaire de l’ancien caissier, la Commune a sa part de responsabilité

Près de 6 millions de francs

Fin mars, l’ancien boursier de Belfaux a été condamné à 7 ans et demi de prison pour abus de confiance qualifié et faux dans les titres. Il a fait appel de ce jugement. Le Tribunal cantonal ne s’est pas encore prononcé. Dans les faits, on lui reproche d’avoir soustrait près de 6 millions de francs des caisses communales et d’avoir masqué ses agissements via différents artifices. La méthode la plus récurrente consistait à faire signer aux syndics successifs, puisque son petit manège a duré plus de dix ans, des ordres de paiement. Mais au lieu d’effectuer un virement bancaire, il récupérait l’argent en liquide et bidouillait ensuite la comptabilité. Il a usé de ce stratagème plus de 200 fois.