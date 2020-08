Aéroport de Munich

Dans l’avion avec le squelette de son mari dans la valise

Une Arménienne de 74 ans a été arrêtée à l’aéroport de Munich lundi avec le squelette de son défunt mari dans ses bagages.

En effet, la valise a sonné lors de son passage au scanner. Et pour cause, un squelette humain se trouvait dedans: les ossements étaient rangés dans une boîte en bois. La femme et sa fille voulaient rapatrier le corps de résidence en Grèce à Erevan en Arménie, via Munich et Kiev.