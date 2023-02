Hockey sur glace : Dans le camp des Romands, Lausanne et Genève-Servette s’imposent

En National League, samedi, les deux club de l’arc lémanique ont battu respectivement Fribourg (2-3) et Berne (5-2). Bienne s’est incliné face à Ambri (1-4) et Ajoie a plié en déplacement à Davos (0-4).

Les Fribourgeois Julien Sprunger et Christoph Bertschy tentent de contrer le Lausannois Jason Fuchs. freshfocus

Vingt-quatre heures après la cuisante défaite face à Genève-Servette lors du derby lémanique (2-6), Lausanne a réagi. Les joueurs de Geoff Ward, bien plus tranchants et dynamiques, ont pris les choses en main à Fribourg et se sont imposés 2-3.

Daniel Audette, surnuméraire vendredi contre le GSHC, a ouvert la marque rapidement (3e, 0-1). Si le Suédois des Dragons Marcus Sörensen a profité d’une relance hasardeuse de Mikka Salomäki (6e, 1-1), Tim Bozon n’a pas manqué d’exploiter une boulette du défenseur de Gottéron Simon Seiler pour redonner l’avantage aux Lions, seulement huit secondes après l’égalisation fribourgeoise (6e, 1-2)!

Le LHC a fait la course en tête, et a tenu bon. Gottéron, souvent brouillon, s’est quant à lui époumoner pour tenter de revenir au score. Les Dragons ont réussi à égaliser à la 12e minute grâce au deuxième but de la soirée de Sörensen (encore sur un excellent travail préparatoire de Sandro Schmid). Mais les Vaudois, bien en jambes, ont repris les devants en deuxième période sur une inspiration offensive du défenseur slovaque Martin Gernat (28e, 2-3).

Seule ombre au tableau pour le LHC, les concurrents directs qu’il tente de doubler au classement (Lugano, Ambri et Langnau) ont tous empoché une ou plusieurs unités. En ce sens, le succès des Lions dans le temps réglementaire à Fribourg et les trois gros points empochés pourraient valoir cher à l’heure du décompte final. Les Lions (12es à deux unités de la 10e place) ont encore six matches au programme en saison régulière pour tenter d’accrocher une place en pré-playoff ou, au moins, de se sauver sans passer par les play-out. Malgré sa défaite, Fribourg conserve sa sixième place au classement.



GE Servette fait le show et bat Berne

Les Bernois Joshua Teves et Fabian Ritzmann entourent le Genevois Sami Vatanen, samedi soir sur la glace des Vernets. GABRIEL MONNET / GALLAYPHOTO

Les Aigles ont parachevé un week-end parfait en battant Berne samedi soir aux Vernets (5-2). Déjà flamboyants la veille à Lausanne, ils ont livré une nouvelle prestation très aboutie et spectaculaire, cette fois-ci face à un contradicteur d’un tout autre calibre - les deux derniers buts ont été inscrits dans un filet vide. Avec désormais dix points d’avance sur Bienne, Genève a a priori bétonné sa première place au classement de la saison régulière.

Gâté, le public genevois a pour ainsi dire assisté à un match de play-off avant l’heure. Emballante, endiablée, la première période a donné lieu à un sacré chassé-croisé. Cueilli à froid par un goal de Tyler Ennis après un peu plus d’une minute - Gauthier Descloux n’a pas su intercepter la belle passe de Dominik Kahun -, GE Servette ne s’est surtout pas démonté. Les Aigles, qui ont réservé à l’assistance plusieurs mouvements d’école et quelques numéros de haute voltige, ont fini par trouver la faille en supériorité numérique par Linus Omark (16e).

Un autre Suédois s’est alors chargé de signer le chef-d’œuvre de la soirée. Déjà auteur de deux buts et autant de passes sublimes la veille à Lausanne, Henrik Tömmernes s’est fendu d’un improbable bijou, passant le puck entre ses jambes pour le catapulter dans le filet bernois d’un phénoménal coup de poignet (18e).

Parfois étouffés par la machine grenat, comme n’importe qui en National League, les Ours ont fait bien mieux que de se défendre. A chaque opportunité, les joueurs de Toni Söderholm ont desserré l’étau, planté des banderilles. Mais Romain Loeffel a ajusté un montant (22e), Tristan Scherwey a manqué une cage quasi vide (27e) et le superbe goal de Loeffel a été annulé pour une présence bernoise dans la zone de Descloux (32e). L’égalisation, la vraie, a fini par tomber logiquement à… une grosse seconde de la fin du deuxième tiers (doublé d’Ennis en power-play).

Deux partout, puck au centre. Il ne restait plus qu’à terminer le spectacle et, surtout, lui désigner un vainqueur. Une fois de plus, GE Servette a fini dans le costume de l’élu. Peu après avoir “tué” une période d’infériorité numérique, les Aigles ont planté le clou en rupture grâce à Josh Jooris, très bien servi par Vincent Praplan (47e). Le suspense est resté entier et sans une parade de Descloux, Simon Moser aurait par exemple pu égaliser à la 52e. Mais la baraque a tenu et les deux derniers fruits sont tombés dans le filet délaissé dès la 58e par Philip Wüthrich. «Merci Genève», pouvait chanter le public sur l’air des lampions.



Vaincu par Ambri, Bienne devra attendre pour battre son record

Déception biennoise bien légitime. Ils se sont incliné 1-4 face à Ambri. à domicile. Urs Lindt/freshfocus

Essayé pas pu pour le HC Bienne. Battus samedi sur sa glace par Ambri (1-4), les Seelandais devront patienter encore un peu avant de dépasser le meilleur total de points de l’histoire du club dans l’élite (89). Malgré un but rapide, le HCB a manqué de tranchant à la finition et a été vaincu par une équipe qui devait absolument gagner dans sa lutte à distance pour la 10e place.

Il a fallu moins de deux minutes à des Seelandais très motivés dans les premières minutes pour faire sauter le verrou tessinois. Künzle (2e), après une combinaison avec Brunner, a pu éliminer Burren et loger le puck dans la lucarne de la cage défendue par Conz. Les sept minutes initiales ont été largement dominées par la formation de Törmänen. Mais, les Biancoblu, qui luttent pour la qualification en pré-play-off, ont réagi. Tout d’abord en égalisant en supériorité numérique par Chlapik (14e) puis en lançant le combat physique.

Si Bienne a eu besoin de quelques instants pour s’adapter, il s’est prêté à ce jeu avec plaisir dès le retour des vestiaires. Les échauffourées et les accrochages après les coups de sifflet des arbitres ont été nombreux. Les Biennois n’ont cependant pas abandonné leur principe et ont continué à proposer un hockey léché qui a mené à plusieurs occasions (Hofer et Rajala ont touché les montants). De son côté, Ambri a eu de la peine à se ménager des chances valant le poids d’un goal.

La trame s’est poursuivie dans l’ultime acte mais Bienne n’a pas réussi à tromper la vigilance de Conz. Finalement, c’est Ambri qui a passé l’épaule sur un doublé de Chlapik (48e) avant que Ruefenacht (55e) - son premier but depuis son retour au jeu - ne classe l’affaire.

Au classement, ce revers est sans conséquence pour un HC Bienne qui reste solidement ancré à son deuxième rang et qui aura l’occasion de se reprendre dimanche à Kloten (15h45).



Ajoie a tout foiré dans le deuxième tiers

Matteo Romanenghi, ici opposé au Davosien Julian Schmutz, (Davos), et le HC Ajoie sont désormais certains de participer à la séries de play-out à venir. freshfocus

Le HC Ajoie a subi à Davos une défaite (0-4) qui lui garantit avec certitude cette fois-ci de devoir prendre part prochainement aux play-out. A quatre matches du terme de la saison régulière pour lui, l’écart avec le 12e rang est définitivement trop important. A moins d’un mois de lancer sa campagne la plus importante, celle qui doit lui permettre de maintenir sa place en National League, la lanterne rouge a manqué de panache sur la glace grisonne, quand bien même elle n’était pas à pied d’œuvre vendredi. Contrairement à l’équipe de Waltteri Immonen qui, à la faveur de ce quatrième succès consécutif, conforte sa troisième place au classement.

Les Jurassiens se sont inclinés lourdement après être passés complètement au travers du deuxième tiers. S’ils ont atteint la première pause sur un score nul et vierge, ils le doivent avant tout à leur gardien Damiano Ciaccio qui s’est montré solide dans son duel face à Stransky, alors que le HCA évoluait à 5 contre 4 (13e), avant de repousser un penalty de Rasmussen, consécutif à une faute de Macquat sur Sturny (14e).

Après un début de rencontre pauvre en occasions franches (9 tirs à 3 après vingt minutes), les choses se sont ensuite accélérées. Enzo Corvi puis Simon Knak ont donné deux longueurs d’avance à leur équipe en l’espace de deux minutes. Les visiteurs ont pourtant bénéficié d’une chance inespérée de revenir à la marque. Valentin Nussbaumer, auteur d’un coup de canne entre les jambes de T.J. Brennan (24e), a écopé de 5 minutes de pénalité assorties d’un retour au vestiaire. Il sera suivi peu après par Joakim Nordström, coupable d’une charge à la bande au visage de Philip-Michaël Devos.

Ajoie a ainsi patiné pendant dix minutes quasi consécutives avec un homme de plus sans parvenir toutefois à gommer son retard. Il en a même été loin. Son jeu de puissance a carrément tourné à la faillite collective. Pas ou peu menaçants devant un Gilles Senn blanchi pour la troisième de l’exercice, les hommes de Julien Vauclair n’ont d’ailleurs adressé que onze envois en direction du portier local durant cette 2e période qui aurait dû leur être favorable.