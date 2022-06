France : Dans les gorges du Verdon, la sécheresse joue les trouble-fêtes

En raison d’un déficit hydrique important, les gorges du Verdon, site touristique français très fréquenté, doivent réduire les activités nautiques.

Au bord de la plage du lac de Castillon, enserré entre les montagnes alpines, à 900 mètres d’altitude, il ne reste même pas 40 cm de fond. L’eau a reculé comme sous l’effet d’une grande marée. «Quand on voit ce spectacle, ça donne pas envie», admet tristement Serge Prato, le maire de Saint-André-les-Alpes, un village de quelque 980 habitants du sud-est de la France, qui vit en partie du tourisme.

Interdiction de se baigner

La mort dans l’âme, le maire s’apprête à interdire la baignade, car le niveau d’eau du lac est cinq mètres au-dessous de la cote habituelle. Le parc aquatique n’ouvrira pas. Et le ponton où se louent les bateaux électriques et autres pédalos a les pieds à sec.

«On va même pas faire le quart de notre chiffre d’affaires. Les touristes sont déjà énervés et quand il y aura beaucoup de monde, qu’est-ce qu’on va pouvoir leur proposer?» se désespère Inès Flores, responsable de la base nautique Bike Beach. «En quelques décennies, on est passé d’une sécheresse tous les cinq ans, à trois sécheresses tous les cinq ans», explique Claude Roustan, président de la fédération de la pêche du département.

Avec le réchauffement climatique, l’intensité et la fréquence des épisodes de sécheresse risquent encore d’augmenter même si le monde parvient à limiter la hausse des températures à +1,5°C par rapport à l’ère pré-industrielle, selon les experts de l’ONU pour le climat.

Déjà comme une fin d’été

Dans ce coin des Alpes françaises, un hiver avec peu de pluie et de neige, sur le Val d’Allos, a créé une situation hydrologique «historique», explique Olivier Savoye, délégué territorial pour la compagnie électrique EDF pour le Verdon. Barrages et lacs artificiels ont été aménagés sur cette rivière au XXe siècle, afin d’assurer une production d’électricité, mais aussi l’alimentation en eau de la Provence jusqu’à Marseille et son irrigation.