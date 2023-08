Glasgow Rangers contre Servette: Dans le centre de Glasgow, les rivalités se font discrètes

Les boutiques officielles, comme ici celle des Rangers, sont de rares témoins de la rivalité qui existe à Glasgow avec le Celtic. VSC

Il devait être autour de 18h30, samedi dernier à Glasgow. L’envoyé spécial de Sport-Center pour les championnats du monde de cyclisme est pris par surprise. Il a peut-être même sursauté. Une clameur dans la ville. Le genre de cri qui vient du cœur. Du cœur d’un supporter. En l’occurrence, il s’agissait de ceux du Celtic, qui ne jouait pourtant pas. Sauf que Kilmarnock venait de marquer et allait gagner face à leur plus grand rival des Rangers. Et pour les Bhoys, la défaite des Gers a presque autant de saveur que la victoire des leurs (comme cela était arrivé plus tôt dans la journée). L’inverse est aussi vrai, bien sûr.

La scène raconte une rivalité. Elle est plus que centenaire. Le Old Firm, qui raconte le duel entre les deux géants du football écossais, a cours depuis 1888, une année après la création du Celtic. Les Rangers, qui reçoivent Servette en Ligue des champions ce mercredi, sont eux seize ans plus vieux. Et dans l’histoire de la Scottish Premiership, il n’y a presque que ces deux-là au palmarès: 53 titres pour le Celtic, 55 pour les Rangers. Derrière, Aberdeen, Heart of Midlothian et Hibernian ont tout juste quatre titres à leur actif. Il faut d’ailleurs remonter à 1985 pour trouver trace de la dernière fois que le championnat a échappé à l’un des deux mastodontes. Aberdeen, alors dirigé par Sir Alex Ferguson, avait été sacré.

Pour la suprématie sportive

Voilà pour le contexte. «La rivalité entre le Celtic et les Rangers est née du succès que ces deux-là ont eu et du fait qu’ils sont chaque année en concurrence pour l’emporter», explique David Mason, l’historien des Rangers. Cela place l’enjeu: chaque club n’a qu’un seul véritable adversaire et l’idée de voir l’autre l’emporter est à chaque fois insupportable. D’ailleurs, vu que le Celtic est proche de combler l’écart qui sépare encore son palmarès de celui du pensionnaire d’Ibrox, les fans des Rangers commencent sérieusement à se crisper.

«Le titre est une réelle priorité pour les Rangers cette saison.» Derek Clark, du média Rangers Review

«This season, we need the league», balance un fan croisé non loin du stade mythique. Un besoin très primaire. «Une réelle priorité cette saison», fait remarquer le journaliste Derek Clark, qui anime le média «Rangers Review», intégralement dédié au suivi du club. C’est ainsi que se fait sentir la rivalité entre les deux clubs. Au-delà des facteurs religieux et politique (les catholiques séparatistes du Celtic contre les protestants unionistes des Rangers, pour schématiser), rien ne vaut la suprématie sportive. «La rivalité est très vive, les deux parties se détestent toujours», ajoute un suiveur.

Plus loin, des pubs qui s’assument

Reste que, au quotidien, elle s’entretient dans la discrétion. Au centre-ville de Glasgow, essentiellement commerçant et économique, rares sont les affiches, vitrines ou autres à l’effigie de l’un ou l’autre club. Même dans les librairies, le rayon football est bien garni, mais n’a que quelques exemplaires d’ouvrages dédiés à l’un ou l’autre club. Et ils ne sont franchement pas mis en valeur.

Pour rappeler qu’on déambule tout de même dans une ville de foot, il y a heureusement les magasins officiels. La boutique du Celtic est proche de la gare centrale. Celle des Rangers traînait à deux pas de là, mais elle a été fermée et une autre a été ouverte du côté de Buchanan, dans la zone dédiée au shopping.

1 / 4 Dans les librairies, les ouvrages sur le Celtic et les Rangers ne sont pas particulièrement mis en valeur. VSC Le Oswald’s Bar est l’un des pubs du centre de Glasgow dédié au Rangers. Mais de dehors, rien ne permet de le comprendre. VSC À l’extérieur du centre-ville, un pub qui s’assume clairement: The Brazen Head est dédié au Celtic, et sa devanture verte et blanche ne permet pas d’en douter. VSC

Du côté des pubs, pas plus de signalétique. Il y a tout de même l’Oswald Bar, rénové récemment. Mais il faut y entrer pour comprendre et découvrir une décoration qui a pour vocation de reproduire les vestiaires d’Ibrox. Vieux maillots, images glorieuses et références historiques font partie du décor. De dehors, en revanche, la sobriété est promue. Comme si on ne voulait surtout pas polariser le centre-ville.

En fait, il faut s’éloigner du cœur de Glasgow pour trouver des pubs qui «s’assument». Sans forcément aller jusqu’aux stades, érigés chacun dans des quartiers périphériques qui ne commencent à vivre que lorsque le football y arrive. Alors, en traversant la rivière Clyde et en marchant quelques centaines de mètres, on finit par tomber sur le Brazen Head, à la devanture vert et blanc et dont l’intérieur n’est orné que de références au Celtic.