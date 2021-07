Mexique : Dans le Chiapas, des indigènes prennent les armes face aux gangs

Prêts à tout pour se protéger des gangs qui déchirent le Mexique, des indigènes de l’État du Chiapas, armés jusqu’aux dents, viennent de se constituer en groupes d’autodéfense.

Devant des villageois agglutinés dans les tribunes, ces miliciens, pour la plupart des hommes, ont brandi des machettes et des fusils d’assaut automatiques.

D es Amérindiens Tzotzil et Tzeltzal se sont rassemblés, le visage encagoulé, dans le stade de football de la petite communauté de San José Tercero, dans l e Chi a pas, devant près de 3000 personnes .

On en recense environ 50, selon un décompte officiel, principalement dans l’État méridional de Guerrero et, plus récemment, dans l’État voisin de Michoacán. Des indigènes de l’État du Chiapas, dans le sud du pays, viennent de se réunir pour se protéger des gangs armés.