Golf - Dans le clan suisse, ce sont les amateurs qui montrent la voie à Crans

À Crans-Montana, ce sont les amateurs qui montrent la voie, dans le camp suisse. Si les deux professionnels que sont le Genevois Raphaël de Sousa (+3 avec un double bogey sur son dernier trou) et le Saint-Gallois Mathias Eggenberger (+4 en étant -1 après 10 trous) sont plus en retrait, les Zurichois Ronan Kleu (-2) et Cédric Gugler (-1 après avoir été -4 du départ du trou No 14) ont réalisé un premier tour des plus honorables, jeudi à l’European Masters.

Le local de l’étape revanchard

« Je ne peux pas dire que j’ai bien joué car je suis capable d’autre chose, d’autant plus sur ce parcours que j’apprécie, a déclaré le Zermattois (21 ans). Mais c’est tellement différent en mode European Tour. Les roughs sont plus difficiles, les greens sont plus fermes et plus rapides. Et puis, le long du terrain il y avait des amis que je n’avais plus vus depuis longtemps. De potentiels sponsors aussi. J’étais très nerveux et il m’a fallu quelques trous pour me sentir plus confiant. Mais c’était une super expérience. J’ai essayé de profiter un maximum. Désormais, vendredi, j’espère bien scorer. »