Canton de Soleure – Dans le collimateur de la police pour avoir déposé des pierres sur les voies

S’il s’agit d’une blague, elle est de bien mauvais goût et aurait pu avoir des conséquences dramatiques. Des inconnus ont déposé à plusieurs reprises des pierres plus ou moins grosses sur les voies à Oensingen (SO), dimanche après-midi. «Un train rapide ICE a roulé dessus à 14 h 11», informe lundi la police cantonale soleuroise. Peu après, aux alentours de 15 h, un employé des CFF a constaté que des pierres avaient de nouveau été déposées sur les voies, poursuivent les forces de l’ordre.