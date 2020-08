Russie Dans le coma, Navalny s’est envolé vers l’Allemagne

L’opposant russe, possiblement victime d’un empoisonnement, a été évacué par voie aérienne vers l’Allemagne dans la nuit de vendredi à samedi.

Ce départ survient après une journée de bras de fer entre ses proches et les médecins russes au sujet de son évacuation. Des journalistes de l’AFP ont vu l’avion décoller de l’aéroport de cette ville de Sibérie occidentale.

«L’avion avec Alexeï s’est envolé pour Berlin. Un grand merci à tous pour votre soutien. La lutte pour la vie et la santé d’Alexeï ne fait que commencer, et il reste encore beaucoup d’épreuves à traverser, mais maintenant au moins le premier pas a été franchi», a déclaré sur Twitter la porte-parole de l’opposant, Kira Iarmych.

État stable

Un avion médicalisé affrété par une ONG allemande était arrivé vendredi matin à l’aéroport d’Omsk. Les médecins allemands ont pu examiner Alexeï Navalny, 44 ans, et ont assuré être en mesure de le transporter à Berlin pour qu’il y soit soigné.

Malaise

«Sur le tarmac, en plus des médecins russes et allemands, il y a des agents de sécurité de l’aéroport, des policiers de la circulation et des transports, des journalistes de (la chaîne nationale) Russie 1 avec une caméra», a ajouté sa porte-parole. Les autres journalistes n’ont pas pu accéder au tarmac.