Football: Dans le derby contre Xamax, Nyon craque à la… 95e minute

Si l’affluence, grâce aussi à la présence d’une «forte» cohorte neuchâteloise, a enregistré un appréciable bond de fréquentation sans pour autant créer d’émeutes aux caisses, Nyon a montré sur le terrain qu’il pouvait régater avec n’importe qui, n’ayant rien à envier à ce Xamax-là, tout heureux de sauver un point grâce à Hautier et la complicité du poteau.

Nyon séduisant

Inattention coupable

Après une pause prolongée en raison d’un filet capricieux qu’il a fallu raccommoder, l’ouverture du score devait tomber suite à une combinaison gagnante qui vit Pasche (à l’origine de l’action), Koré (au relais) et Dugourd (à la conclusion) mystifier toute la défense adverse. Restait une grosse demi-heure à tenir, ce que Nyon s’employa à faire avec quelques sueurs froides et beaucoup d’abnégation, manquant en contres d’inscrire le but de la sécurité.