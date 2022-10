Royaume-Uni : «Breaking news: la laitue a duré plus longtemps que Liz Truss»

Voilà sept jours que le tabloïd avait placé une salade à côté d’un portrait de Liz Truss et diffusait l’image en direct sur internet. Il en avait joué, rencontrant un succès aux quatre coins du monde. Une tasse a fait son apparition près de la salade et du portrait, avec la devise «Keep calm and carry on» («Restez calme et continuez»), créé pour remonter le moral pendant la Seconde Guerre mondiale.